Под Курском столкнулись два большегруза

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-21T09:22:15+03:00

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В 21:25 20 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи села Мантурово Мантуровского района. Здесь автомобиль «МАН» въехал в припаркованный на обочине большегруз «Скания».

В ДТП есть пострадавший. Обстоятельства ДТП выясняются.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.