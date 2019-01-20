2019-01-20T12:29:02+03:00
Спорт

Полузащитник «Балтики» Максим Григорьев перейдет в курский «Авангард»

Спортсмен будет выступать за клуб по меньшей мере до конца сезона
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Состав курского «Авангарда» пополнится полузащитником «Балтики» Максимом Григорьевым. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат».

Известно, что Григорьев перейдёт в «Авангард» как свободный агент, то есть достанется клубу бесплатно. Спортсмен будет выступать за курский клуб по меньшей мере до конца сезона.

Добавим, что 28-летний полузащитник Максим Григорьев - воспитанник московского «Спартака». Выступал также за «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Оренбург» и «Урал». В 2018-ом перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне Григорьев принял участие в 22 матчах

На данный момент «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. 3 марта курский клуб встретится на выезде именно с «Балтикой».

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