Полузащитник «Балтики» Максим Григорьев перейдет в курский «Авангард»
Состав курского «Авангарда» пополнится полузащитником «Балтики» Максимом Григорьевым. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат».
Известно, что Григорьев перейдёт в «Авангард» как свободный агент, то есть достанется клубу бесплатно. Спортсмен будет выступать за курский клуб по меньшей мере до конца сезона.
Добавим, что 28-летний полузащитник Максим Григорьев - воспитанник московского «Спартака». Выступал также за «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Оренбург» и «Урал». В 2018-ом перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне Григорьев принял участие в 22 матчах
На данный момент «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. 3 марта курский клуб встретится на выезде именно с «Балтикой».