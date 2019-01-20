2019-01-20T12:18:18+03:00
Общество

Власти Курской области планируют изменить формат Среднерусского экономического форума

Заседание оргкомитета прошло 18 января
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В 2018-ом Среднерусский экономический форум собрал две тысячи человек. Не меньше гостей ожидается и в этом году. Глава региона Роман Старовойт поручил подчиненным начать подготовку к событию прямо сейчас.

- До форума еще несколько месяцев. Но планы большие – нам предстоит изменить формат СЭФ, применить более современные технологии при проведении пленарного заседания, круглых столов, презентаций. Поэтому с сегодняшнего дня мы включимся в активную работу, - подчеркнул Роман Старовойт.

На совещании участники оргкомитета обсудили концепцию форума. Вернуться к ее обсуждению планируется на очередном заседании СЭФ, оно состоится в течение месяца. Особое внимание на форуме уделят вопросам развития малого бизнеса. Списки потенциальных спикеров и экспертов уже формируются. Презентовать СЭФ планируется на инвестиционном форуме, который пройдет с 13 по 15 февраля в Сочи.

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