В Курске на автомобиль службы такси рухнула ледяная глыба

СЕГОДНЯ 20:24 2019-01-19T20:24:32+03:00

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19 января днем в Курске на автомобиль «Рено Логан», принадлежащий службе такси и припаркованный во дворе дома на улице Орловской, рухнула ледяная глыба с козырька балкона. В машине разбито заднее стекло.

На место ЧП выехали специалисты государственной жилищной инспекции, сообщили в Администрации Курской области. Они установили что козырьки балконов были предусмотрены при проектировки дома, а вот очистку их от наледи должна производить управляющая компания.

Сотрудники составили акт проверки, управляйке выдали предписание, обязывающее выполнить расчистку козырьков от снега и наледи, руководителя вызвали в Госжилинспекцию для составления протокола и принятия мер административного воздействия.