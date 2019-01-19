Трое курян получили ушибы во время крещенских купаний

СЕГОДНЯ 17:48 2019-01-19T17:48:11+03:00

Угроз для жизни людей на водоемах зарегистрировано не было Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В ночь с 18 на 19 января в оборудованные проруби в Курской области окунулись более 12,6 тысяч курян. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Коренную пустынь посетили более семи тысяч паломников. В Курске окунулись в проруби около 1,7 тысяч человек, в Курском районе – более тысячи.

За безопасностью курян у купелей следили более 400 человек - спасатели, полиция, медики. Нарушений порядка, а также угроз для жизни людей на водоемах зарегистрировано не было. Четыре раза медики оказали курянам помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

В Свободе Золотухинского района мужчина и женщина получили ушибы ноги и плеча, в Курске курянка ушибла голеностоп, и еще одна женщина обратилась к медикам с повышенной температурой, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.