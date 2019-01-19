Под Курском сгорел сарай

СЕГОДНЯ 14:16 2019-01-19T14:17:42+03:00

Изменить размер текста: A A

18 января в 22:48 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании надворной постройки в деревне Полевая Курского района. На место происшествия были направлены пожарные ПЧ № 32 Курского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 22:54 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 22:58, ликвидировано в 23:02. В результате пожара огонь повредил кровлю и стены надворной постройки размером 20 кв. м.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.