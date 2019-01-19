2019-01-19T13:54:27+03:00
Политика

Роман Старовойт выслушал курян

Врио губернатора Курской области провел прием граждан
Яна ШЕЛЕСТ
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На прием к врио губернатора обратились 13 человекНа прием к врио губернатора обратились 13 человек
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Роман Старовойт выслушал граждан в приемной Президента Российской Федерации в Курской области. На прием к врио губернатора обратились 13 человек.

Курян волновали вопросы строительство дорог, замена водопроводной сети, газификация, жилищно-коммунальное хозяйство, капитальный ремонт, переселение из аварийного жилья, замена лифтового оборудования. Большинство обращений к главе региона касалось именно дорожного строительства.

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