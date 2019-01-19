Под Курском ночью загорелся дом

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-19T12:05:37+03:00

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19 января в 03:14 в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Нижнее Сосково Курчатовского района, передает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 9 Курчатовского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей. Возгорание локализовали в 03:24, ликвидировали - в 03:29. Огонь повредил стену и кровлю дома.

Пожар тушили 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.