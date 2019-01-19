Станислав Набоко назначен на должность первого замгубернатора Курской области
С 21 января на должность первого заместителя губернатора Курской области назначен Станислав Юрьевич Набоко. На должность советника губернатора Курской области назначен Александр Владимирович Чуркин.
Заместителем председателя комитета – начальником управления экономического планирования и перспективного развития комитета здравоохранения Курской области назначена Ирина Викторовна Францева.
От должности заместителя начальника дорожного управления Курской области с 21 января освобожден Геннадий Владимирович Бабаскин. С 22 января он назначен первым заместителем председателя комитета промышленности, транспорта и связи Курской области.