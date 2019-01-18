В Курской области сбрасывали сточные воды в ручей

СЕГОДНЯ 16:32 2019-01-18T16:32:54+03:00

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В департамент экологической безопасности и природопользования Курской области поступило обращение жителей поселка Нива по вопросу сброса сточных вод. Для проверки доводов, изложенных в обращении, департаментом организован выезд в этот район совместно с представителями управления Росприроднадзора по Курской области, областного комитета ЖКХ и ТЭК, ОНФ Дмитриевского района. Жалоба людей оказалась обоснованной: сточные воды действительно попадают на поверхность земли, прилегающей к ручью Трунин.

По факту нарушения природоохранного законодательства департамент экологической безопасности и природопользования Курской области и управление Росприроднадзора по Курской области завели административные производства, сообщили в обладминистрации.