Курянин по ошибке выстрелил в другого человека

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-18T16:06:05+03:00

Курянину предстоит провести семь лет в колонии Фото: Из архива КП.

Суд дал ему семь лет колонии за покушение на убийство

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Суд вынес приговор 31-летнему жителю Рыльска. Он признан виновным в покушении на убийство.

Еще весной 2017 года он замыслил убить своего знакомого, с которым был в неприязненных отношениях. Трагедия произошла вечером 5 января 2018 года на улице Свободы Рыльска. Мужчина взял с собой зарегистрированное охотничье ружье и стал поджидать возле дома своего оппонента. Увидев идущего по дороге мужчину в темноте он перепутал его с жертвой, подбежал сзади и выстрелил.

Когда мужична упал, стрелок осветил фонарем его лицо, и понял, что это не тот человек, и с места преступления убежал. Жертва с огнестрельным ранением доставлена в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Суд дал стрелку семь лет колонии строгого режима.