Курянин по ошибке выстрелил в другого человека
Суд вынес приговор 31-летнему жителю Рыльска. Он признан виновным в покушении на убийство.
Еще весной 2017 года он замыслил убить своего знакомого, с которым был в неприязненных отношениях. Трагедия произошла вечером 5 января 2018 года на улице Свободы Рыльска. Мужчина взял с собой зарегистрированное охотничье ружье и стал поджидать возле дома своего оппонента. Увидев идущего по дороге мужчину в темноте он перепутал его с жертвой, подбежал сзади и выстрелил.
Когда мужична упал, стрелок осветил фонарем его лицо, и понял, что это не тот человек, и с места преступления убежал. Жертва с огнестрельным ранением доставлена в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь, и он остался жив.
Суд дал стрелку семь лет колонии строгого режима.