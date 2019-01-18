Курск отметит 76-годовщину своего освобождения отфашистской оккупации

СЕГОДНЯ 15:53 2019-01-18T15:53:11+03:00

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8 февраля Курск отметит 76-годовщину своего освобождения от фашистской оккупации. Великая Отечественная война пришла в Курск разрухой, голодом и смертью в первых числах ноября 1941 года и поселилась здесь на долгие 15 месяцев. «Сотни ополченцев погибли в концлагерях, созданных в первые дни оккупации города, где содержалось более 15 тысяч человек», - сообщается в военно-историческом сборнике «В ту суровую осень…» под редакцией А.Н. Манжосова.

Каждый день на оккупированной фашистами территории для любого гражданина мог оказаться последним. В период оккупации были замучены и убиты более 2 000 горожан, еще столько же умерло от эпидемий и голода, не считая советских военнопленных, расстрелянных в лагерях под Курском, почти 6 000 угнаны на принудительные работы в Германию.

В конце 1942-го - начале 1943 года советское военное командование, вдохновлённое окружением и последующим разгромом соединений немецкой армии в районе Сталинграда, приступило к подготовке наступательных операций. С 13 января по 3 марта 1943 года войсками 13-й армии Брянского, Воронежского и 6-й армии Юго-западного фронтов была проведена Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция, в ходе которой удалось освободить большую часть территории Курской области в существовавших тогда границах – 56 из 66 районов и 14 городов.

Курск все еще продолжал оставаться под властью фашистов. Чуя близкий конец, они сжигали или взрывали многоэтажные жилые дома и многие общественно значимые здания – школы, корпуса медицинского и педагогического институтов, храмы, цирк, Дом офицеров (сегодня здесь располагается «Свиридовский центр»), театр, расстреливали пленников в концлагерях...