В Курске за полгода собрали 50 тонн пластика

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-18T15:47:01+03:00

Далеко не все куряне сортируют мусор Фото: Из архива КП.

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В 2018 году на контейнерных площадках в секторе многоэтажной застройки Курска появились необычные контейнеры специально для сбора отходов из пластика и бумаги. Неравнодушных горожан интересует, куда отправляется содержимое этих контейнеров.

За полгода, минувших со времени установки контейнеров, по городу собрано всего около 50 тонн пластика, и это при том, что множество покупаемых нами товаров сегодня упакованы в полиэтилентерефталат. Вывод очевиден: большинство курян пока игнорируют раздельный сбор бытовых отходов. Но при этом отдельные граждане находят время, чтобы в ПТФ-бутылку из-под молока, например, забить палку или засунуть бумагу перед отправкой еt в спецконтейнер…

Что касается дальнейшей судьбы собираемого пластика, то в Курской области его только прессуют, а затем отправлют в Тверскую или Воронежскую области, где работают крупные предприятия по переработке.

Новогодний праздник во многих семьях по-прежнему не обходится без живой ели или сосны, которые нередко уже 1 января отправляют на помойку. Куда потом идут эти деревья?

К сожалению, сегодня переработка таких отходов не организована. Поэтому отслужившие свое новогодние ели вывозят на полигон и прессуют бульдозерами.