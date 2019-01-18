Курские чиновники незаконно сдали в аренду землю

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-18T14:11:26+03:00

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Прокуратура Суджанского района провела проверку исполнения законодательства о государственной и муниципальной собственности. Выяснилось, что администрация района незаконно предоставила в аренду главе КФХ три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 46 гектар без уведомления других заинтересованных лиц о возможности проведения аукциона.

Нарушение норм земельного законодательства, которые устанавливают порядок информирования о предполагаемом предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, привело к ограничению прав граждан на приобретение права аренды на спорный участок, отметили в прокуратуре.

После проведенной прокуратурой Суджанского района проверки первый заместитель прокурора Курской области направил в Арбитражный суд исковые заявления, в которых поставил вопрос о признании недействительными договоров аренды и применении последствий недействительности сделок. Кроме того он потребовал обязать главу КФХ возвратить Администрации Суджанского района участки.

Требования прокуратуры суд полностью удовлетворил.