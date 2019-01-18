2019-01-18T13:56:20+03:00
Общество

В Курске построят новый аэровокзал

Об этом Роман Старовойт рассказал на встрече с руководителями СМИ
Яна ШЕЛЕСТ
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Строительство нового терминала может начаться уже в этом годуСтроительство нового терминала может начаться уже в этом годуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На встрече с руководителями региональных СМИ врио губернатора Курской области Роман Старовойт рассказал, что курский аэропорт ждет модернизация:

«Буквально вчера очередная встреча у меня с потенциальным инвестором была. Здесь 2 аспекта. Полоса эта – федеральная история, а здание вокзала – наше. Уверен, мы уже в этом году сможем начать строительство нового терминала. Инвесторы есть, и не один. Это не так дорого – потому что нам не требуется большого аэровокзала».

Сложнее дело обстоит по взлетной полосе, которая находится в ведении Министрества обороны, так как на ней базируются Военно-воздушные силы.

«Пока с министром не разговаривал на эту тему, но знаю, что аналогичный объект в стране реализован. Вполне возможно, что реконструкцию полосы можно будет сделать», - отметил Роман Старовойт.

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