В Курске оборудуют снежные горки

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-18T13:06:45+03:00

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«КП» сообщала ранее, что во время новогодних каникул в Курске на снежных горках травмировались 16 курян, девять из них – дети. Больше всего любителей активного зимнего отдыха пострадало, катаясь в урочище Крутой Лог.

В связи с ростом количества травм, которые жители города получают при катании с необорудованных горках, в городской администрации приняли решение о создании безопасных мест зимнего отдыха курян.

Управление по делам ГО и ЧС обращается ко всем жителям города во "Вконтакте" и просит в комментариях к данному посту ответить на вопрос: Где в Курске, по Вашему мнению, необходимо оборудовать снежную горку?

В сообщении просят указать свои предложения, написав городской округ, улицу (ближайшие объекты для более точного определения места). Например: Центральный округ, ул. Луначарского, горка к Курскому цирку.

Большинство курян предлагают оборудовать спуски на склонах Крутого Лога.