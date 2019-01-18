В Курске оборудуют снежные горки
«КП» сообщала ранее, что во время новогодних каникул в Курске на снежных горках травмировались 16 курян, девять из них – дети. Больше всего любителей активного зимнего отдыха пострадало, катаясь в урочище Крутой Лог.
В связи с ростом количества травм, которые жители города получают при катании с необорудованных горках, в городской администрации приняли решение о создании безопасных мест зимнего отдыха курян.
Управление по делам ГО и ЧС обращается ко всем жителям города во "Вконтакте" и просит в комментариях к данному посту ответить на вопрос: Где в Курске, по Вашему мнению, необходимо оборудовать снежную горку?
В сообщении просят указать свои предложения, написав городской округ, улицу (ближайшие объекты для более точного определения места). Например: Центральный округ, ул. Луначарского, горка к Курскому цирку.
Большинство курян предлагают оборудовать спуски на склонах Крутого Лога.