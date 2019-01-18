Курский суд оштрафовал начальника участка за смерть рабочего

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-18T12:38:48+03:00

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Суд вынес приговор 53-летнему начальнику производственного участка ООО «Псельское». Он признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Начальник участка отвечал за соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, обеспечение выполнения правил по охране труда в ООО «Псельское». При этом он был осведомлен о том, что предохранительных решеток на приемном бункере нет и это нарушает требования охраны труда. При этом он допустил эксплуатацию приемного бункера зерносушилки, что привело к тому, что утром 27 июля 2018 года водитель грузового автомобиля ООО «Псельское» возивший зерно, которое молотили комбайны, с поля в приемный бункер зерносушилки, расположенный на зернотоке сельхозпредприятия, в очередной раз подъехал к приемному бункеру зерносушилки и установил грузовой автомобиль на разгрузочную площадку.

Водитель подошел к борту автомобиля и с помощью рычага открыл его, но борт не открылся. Далее он по краю бункера, держась за борт, дошел до середины кузова, где попытался открыть борт монтировкой. В этот момент борт открылся, и мужчину из-за отсутствия предохранительных решеток на приемном бункере потоком высыпающегося из кузова зерна сбило с ног. После этого он упал в приемный бункер зерносушилки и был засыпан, в результате чего скончался от механической асфиксии.

Суд оштрафовал начальника участка на 70 тысяч рублей.