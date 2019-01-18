2019-01-18T11:46:14+03:00
Общество

В Курске растет число заболевших гриппом

Лабораторно подтвержден 31 случай
Яна ШЕЛЕСТ
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При первых признаках заболевания нужно обращаться к врачуПри первых признаках заболевания нужно обращаться к врачуФото: Из архива "КП"
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В Курской области растет количество заболевших гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день лабораторно подтвержден 31 случай заболевания гриппом, в том числе в четырех случаях вызванным вирусом А(Н1N1)09.

Региональный Роспотребнадзор напоминает, что возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем и достаточно заразны. При острых респираторных вирусных инфекциях не гриппозной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый.

При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – температура резко повышается (в отдельных случаях до 40,5 градусов), заболевший испытывает головную боль, ломоту в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Самая активная фаза приходится на 3-5 день заболевания, выздоровление на 8-10 день.

После перенесенного гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым осложнениям. Поэтому в период сезонного подъема заболеваемости важно соблюдать основные правила профилактики:

• выходя на улицу, следует одеваться по погодным условиям;

• при нахождении в общественных местах - соблюдать меры индивидуальной профилактики респираторных инфекций;

• в рацион необходимо включить овощи и фрукты, богатые витамином С;

• больше времени нужно уделять прогулкам на свежем воздухе.

При первых признаках заболевания нужно обращаться к врачу.

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