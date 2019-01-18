Курское такси признали опасным

СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-18T11:12:14+03:00

У водителей не было разрешения на перевозку пассажиров

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Прокуратура Курской области провела проверку исполнения законодательства в сфере перевозок пассажиров легковым такси. В ходе проверки было установлено, в регионе перевозкой пассажиров занимается ООО «Максим-Курск».

Компания размещает в интернете заявки о сотрудничество с гражданами, желающими заниматься перевозкой пассажиров, а также номера телефонов для заказа такси. Фактически выполняет только диспетчерские функции, распределяя заявки между водителями. При этом у водителей нет разрешения на перевозку пассажиров.

Это нарушает требования законодательства о безопасности дорожного движения и создает опасность причинения вреда пассажирам. Прокуратура направила в суд иск в котором поставила вопрос о признании деятельности ООО «Максим-Курск», создающей опасность причинения вреда, а также о запрете предоставлять доступ к электронной базе данных лицам, не имеющим разрешений на перевозку пассажиров и багажа.

Суд вынес решение в соответствии с требованиями прокурора, однако ответчик обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Суд апелляционной инстанции оставил указанное решение без изменения, оно вступило в законную силу.