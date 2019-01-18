В Железногорске на улице Ленина загорелась квартира

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-18T10:33:39+03:00

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В 15:42 17 января в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Ленина в Железногорске, передает ГУ МЧС по Курской области. На место происшествия приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 11 Железногорского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Пожар потушили в 15:50. В квартире в комнате размером 5х3 метра частично сгорел диван и закоптились стены. Из людей никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

16 января в поселке Хомутовка загорелся деревянный многоквартирный дом, в котором проживало семь семей. Огонь тушили более 30 человек, также было задействовано 12 единиц техники. В результате пожара дом постройки 1939 года сгорел почти полностью. Из людей никто не пострадал, однако без крова над головой оказались шесть семей, в том числе и одна многодетная.