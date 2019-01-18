Курский «ЮЗГУ-АТОМ» на домашнем паркете примет «Тюмень-ТюмГУ»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-18T10:20:33+03:00

Игры пройдут в Курске в предстоящие выходные Фото: Из архива КП.

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19-20 января в спортивном комплексе Юго-Западного Государственного Университета состоятся игры 10-го тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» с участием ВК «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) и ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область).

Противостоять «ЮЗГУ-АТОМу» будет команда, по итогам девяти туров российского первенства занимающая шестую строчку в турнирной таблице. На счету у тюменских волейболисток шесть побед в 14 встречах и 21 очко. На счету «ЮЗГУ-АТОМа» - шесть побед и 19 очков.

Расписание соревнований десятого тура:

19 января

17-00 – «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) - «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень)

20 января

17-00 – «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) - «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень)

Вход для зрителей свободный