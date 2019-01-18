С 21 января в Курске начнутся очередные отключения электричества

СЕГОДНЯ 09:49 2019-01-18T09:49:08+03:00

Без света останутся жители двух округов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Без света останутся жители двух округов

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В связи с проведением плановых работ электроэнергию отключат на следующих улицах Курска:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 21 января по 25 января с 9.00 до 16.00: Народная 13а, 13в, 11; Магистральный проезд 8-12, 12а; Нижняя Луговая, 23-61, 4-66; Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45а -53/28, 26-58; Бочарова 27-41, 40-50; 1-2-й Нижние Луговые переулки; 1-й Даньшинский переулок 3-23, 4-26; 1-3-е Малиновые переулки; Садоводческое общество «Моква»; Сумская 39-51; Арматурная, 44; Утренняя; Охотничий проезд.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 21 января по 25 января с 9.00 до 17.00: Калинина 45-59, 48-64; Козлова 2-34, 1-37; 8 Марта 68-78; Восточная 49-95, 60-116; Ильича 33-83; переулок Чапаева 1-19, 2-28; переулок Цюрупы 6-26, 1-212; Восточная 36-88, 27-69, 75а-93а; Цюрупы 96; Коммунальная 23-33, 24-30.

Тел. для справок: 26-32-10.