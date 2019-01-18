2019-01-18T09:38:09+03:00
Политика

В Курской области сократили должность уполномоченного по правам ребенка

Александра Коллегаева покинула свой пост
Яна ШЕЛЕСТ
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Должность уполномоченного по правам ребенка в Курской области упразднили в ноябре 2018 годаДолжность уполномоченного по правам ребенка в Курской области упразднили в ноябре 2018 годаФото: Из архива "КП"
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В Курской области сократили должность уполномоченного по правам ребенка. Распоряжение подписал врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Должность уполномоченного по правам ребенка в Курской области упразднили в ноябре 2018 года. По истечении двух месяцев Александра Коллегаева покинула свой пост.

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