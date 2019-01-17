24-летний курянин поджег чужой автомобиль

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-17T17:44:55+03:00

Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

24-летний житель Железнодорожного округа Курска задолжал знакомому крупную сумму денег. После неоднократных напоминаний о возврате долга, он стал испытывать к кредитору неприязнь и решил отомстить ему, сообщили в прокуратуре Курской области.

Молодой человек облил принадлежащий потерпевшему автомобиль «Газель» бензином и поджег. В результате машина полностью сгорела, огонь повредил автомобиль другого собственника. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. После утверждения обвинительного заключение уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.