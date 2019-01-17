Курян предупреждают о непогоде

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-17T16:37:48+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 17 января в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, гололед. Ветер юго-западный ночью 10-15, местами порывы до 18, днем 7-12 м/с. Температура: - по области ночью 1-6º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой выполнять все превентивные мероприятия и соблюдать правила безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).