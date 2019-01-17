2019-01-17T16:27:45+03:00
Общество

Безопасность курян на Крещение обеспечат более 300 сотрудников Росгвардии

Гвардейцы будут дежурить у купелей
Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники ведомства будут дежурить к в местах, оборудованных для купанийСотрудники ведомства будут дежурить к в местах, оборудованных для купаний
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Более 300 сотрудников Управления Росгвардии по Курской области обеспечат безопасность жителей и гостей нашего региона в период Крещения. Сотрудники ведомства будут дежурить к в местах, оборудованных для купаний, как в Курске, так и в местечке Свобода Золотухинского района.

Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения праздничных богослужений и купаний, а сотрудники ОМОН будут нести службу непосредственно возле этих мест.

Кроме того, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы обследовали объекты повышенной важности на предмет антитеррористической защищенности.

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