2019-01-17T13:57:22+03:00
Происшествия

Курянин смертельно ранил двоюродного брата

Мужчина набросился на родственника с ножом
Ольга ДАНИЛОВА
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Ссора переросла в поножовщинуСсора переросла в поножовщинуФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" против 50-летнего жителя Обояни Курской области.

По версии следствия вечером 12 января между 42-летним мужчиной и обвиняемым во времянке последнего в Обояни во время застолья произошел словесный конфликт. Затем знакомые бросились драться, и хозяин времянки ножом нанес один удар в ногу оппоненту. В это время во времянку зашли жена и сожительница мужчин. Увидев на ноге раненого кровь, они вывели его на улицу.

После этого родственники доставили его в Обоянскую центральную районную больницу, где 12 января мужчина умер. Медики не смогли ему помочь.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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