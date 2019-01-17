Курянин смертельно ранил двоюродного брата
СК завел уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" против 50-летнего жителя Обояни Курской области.
По версии следствия вечером 12 января между 42-летним мужчиной и обвиняемым во времянке последнего в Обояни во время застолья произошел словесный конфликт. Затем знакомые бросились драться, и хозяин времянки ножом нанес один удар в ногу оппоненту. В это время во времянку зашли жена и сожительница мужчин. Увидев на ноге раненого кровь, они вывели его на улицу.
После этого родственники доставили его в Обоянскую центральную районную больницу, где 12 января мужчина умер. Медики не смогли ему помочь.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.