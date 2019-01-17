Врио курского губернатора помог корпорации ГриНН избежать банкротства

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-17T13:50:48+03:00

Роман Стровойт мотивировал это тем, что без работы могли бы остаться более четырех тысяч человек

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17 января врио губернатора Курской области в КГУ встртетился с представителями курских СМИ. На встрече врио губернатора региона озвучил информацию о финансовом состоянии одной из крупнейших компаний, которая работает в ЦЧР - корпорации ГриНН.

- Корпорация стояла на пороге банкротства, задолжав более 20 миллардов рублей кредиторам, основные из которых - "Сбербанк", "Россельхозбанк" и банк "Россия". Если бы банкротство состоялось, то уже в январе более четырех тысяч человек - сотрудников различных подразделений корпорации потеряли бы рабочие места, - рассказал Роман Владимирович.

Врио пришлось лично встертиться с руководством этой банковской тройки и как результат перед новым годом они смягчили кредитные условия. Таким образом предприятие было сохранено.