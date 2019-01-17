Курян приглашают на мастер-классы по английскому языку и по капоэйра

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-17T12:59:23+03:00

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20 января в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» покажут детскую кинокартину (она же - сказочная история, он-лайн спектакль) «Красная Шапочка» (0+), премьера которой состоялась в России осенью – 27 сентября 2018 года. Посещение драмтеатра воскресным днем станет приятным семейным досугом с интересными познавательными и развивающими мероприятиями для детей.

Детский спектакль «Красная Шапочка» вот уже 30 лет идет в Московском детском профессиональном театре «Бемби» под руководством Натальи Бондарчук. Идея фильма возникла у Натальи Сергеевны при организации совместной работы с французским театром «Апрелик». Театральный коллектив из Парижа приезжал играть спектакль «Красная Шапочка» в Москву, а затем московский ездил в Париж. Так возникла идея сюжетной линии, при которой оба театра в детском лагере «Орленок» должны сыграть один спектакль с интернет-трансляцией на весь мир. Таким образом, фильм посвящен самому процессу постановки «Красной Шапочки». Несмотря на то, что это русскоязычный фильм, в нем приняли участие дети из пяти стран. Зрители вместе с героями фильма смогут насладиться заграничными красотами, в частности, в фильме интересно представлена Франция, откуда будет добираться один из главных актеров постановки.

В рамках культурно-просветительского проекта «Кино в театре» Курский кинофонд предлагает также тематическое мероприятие – «Веселое турне». В фойе театра юных зрителей будут встречать занимательные мастер-классы, участвуя в которых ребята смогут почувствовать себя настоящими путешественниками по миру.

- «Увлекательный английский»: мастер-класс от детской студии «Veo-veo». Занятие для детей со знанием английского языка любого уровня. Педагог покажет, как можно играть на английском языке без трудностей перевода.

- «Капоэйра»: мастер-класс по бразильскому национальному боевому искусству, сочетающему в себе элементы танца, акробатики и игры под бразильскую музыку. Эстафету и презентацию от Российского центра капоэйры проведет приглашённый из Бразилии ученик легендарного местре (мастера) Суассуны, профессор Велвис.

- «Декоративный вояж»: Мастер-класс по работе со слоеным тестом и бумагопластикой. Мастера по декоративно-прикладному искусству помогут зрителям своими руками создать предметы культуры разных стран.

Также в фойе будет работать тематическая книжная выставка детской литературы от Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева.

А перед основным показом на экране ребята увидят короткометражный мультфильм о подводном путешествии «Подлинный крокодил» из фестивальной программы «Открытая премьера-2018».

Стоимость билета - 50 руб. Билеты в кассах Драмтеатра и Филармонии.

Начало предсеансового мероприятия в 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассах драмтеатра и филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.