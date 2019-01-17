Под Курском коляда украла пуховик

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-17T12:46:36+03:00

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В железногорскую полицию обратилась курянка с заявлением о том, что из шкафа в тамбуре пропал ее зимний пуховик. Благодаря просмотру камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, сотрудникам полиции удалость установить личность подозреваемой.

Подозрение пало на молодую девушку, уже попадавшую в поле зрения правоохранителей. Со слов задержанной, она участвовала с друзьями в рождественских колядках. В одном из незапертых тамбуров, увидев зимнюю куртку, которая ей понравилась и пришлась впору, решила забрать с собой. Теперь злоумышленнице придется ответить перед законом за кражу.