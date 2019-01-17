В Курске разыскивают водителей, которые скрылись с места ДТП

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-17T12:42:09+03:00

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29 декабря примерно в 22:15 возле д.№99«А»/1 по улице Дзержинского Курска неизвестный допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112, за рулем которого был 27-летний мужчина. Автомобили получили механические повреждения. Виновник ДТП с места аварии скрылся.

10 января примерно в пять часов вечера возле дома №117 по улице Сумская Курска неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно RENAULT Logan) допустил столкновение с автомобилем «TOYOTA Land Cruiser», за рулем которого был 56-летний автолюбитель. Автомобили также получили механические повреждения. Неустановленный водитель с места ДТП скрылся.

Свидетелей и очевидцев этих ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по этим фактам, просьба сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 101, телефон: 36-70-65.