2019-01-17T11:13:48+03:00
Общество

В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения

Александр Исаенко назначен Заместителем Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, куратором Блока «Корпоративный бизнес», а Андрей Леонов стал заместителем Председателя – руководителем РСЦ Центрально-Черноземного банка
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До текущего назначения Александр Исаенко занимал должность заместителя Председателя ЦЧБ - управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк. Под руководством Александра Исаенко совместно с Правительством Белгородской области реализованы инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение и энергосбережение. Теперь Александр Николаевич будет курировать работу с корпоративными клиентами Центрально-Черноземного банка на территории всего региона обслуживания Черноземья.

Андрей Леонов до текущего назначения занимал должность директора центра ОСЦ «Тула». В 2018 году под его руководством были реализованы мероприятия по развитию площадки ОСЦ «Тула» и расширению спектра услуг и сервисов, предоставляемых внутренним клиентам.

- Поздравляю Александра и Андрея с назначением! Уверен, что их профессиональные качества, энергия молодости и управленческий опыт позволят реализовать самые амбициозные цели, - прокомментировал назначение Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

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