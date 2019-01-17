2019-01-17T10:31:45+03:00
Общество

Куряне жалуются на бродячих собак

За помощью обращаются к Роману Старовойту
Яна ШЕЛЕСТ
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По городу бродят стаи безнадзорных собакПо городу бродят стаи безнадзорных собакФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На сегодняшний день в Курске сложилась непростая ситуация с контролем за безнадзорными животными. Горожане вынуждены обращаться за помощью к врио губернатора Курской области Роману Старовойту.

В областной администрации по поручению главы региона создана рабочая группа под руководством заместителя губернатора Курской области Алексея Золотарева, которая занимается данной проблемой.

Узнать, как оставить заявку на отлов бродячих собак в Курске, можно в комитете ЖКХ города Курска по телефону 52-15-95.

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