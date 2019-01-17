2019-01-17T10:04:46+03:00
Происшествия

В Курске у посетительницы развлекательного заведения украли шубу

Похитителей разыскивает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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В совершении кражи подозреваются молодые люди, попавшие в кадры камер видеонаблюденияВ совершении кражи подозреваются молодые люди, попавшие в кадры камер видеонаблюденияФото: УМВД России по Курской области.
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В Курске разыскиваются подозреваемые в краже шубы у посетительницы развлекательного заведения по улице Студенческой, сообщили в УМВД по Курской области.

В совершении кражи подозреваются молодые люди, попавшие в кадры камер видеонаблюдения. Сообщать информацию о предполагаемых злоумышленниках граждане могут круглосуточно по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 58-33-90.

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