В Курске у посетительницы развлекательного заведения украли шубу

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-17T10:04:46+03:00

В совершении кражи подозреваются молодые люди, попавшие в кадры камер видеонаблюдения Фото: УМВД России по Курской области.

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В Курске разыскиваются подозреваемые в краже шубы у посетительницы развлекательного заведения по улице Студенческой, сообщили в УМВД по Курской области.

В совершении кражи подозреваются молодые люди, попавшие в кадры камер видеонаблюдения. Сообщать информацию о предполагаемых злоумышленниках граждане могут круглосуточно по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 58-33-90.