2019-01-17T09:33:46+03:00
Происшествия

Под Курском сгорела «семерка»

Пожар произошел в Большесолдатском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь серьезно повредил машинуОгонь серьезно повредил машинуФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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17 января в «Службу спасения» Курской области поступила информация о возгорании автомобиля в деревне 1-е Мальцево Большесолдатского района, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 22 Большесолдатского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи. Возгорание локализовали в 02:02, ликвидировали в 02:05. Огонь серьезно повредил машину. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие десять человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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