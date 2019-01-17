Под Курском сгорела «семерка»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-17T09:33:46+03:00

Изменить размер текста: A A

17 января в «Службу спасения» Курской области поступила информация о возгорании автомобиля в деревне 1-е Мальцево Большесолдатского района, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 22 Большесолдатского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи. Возгорание локализовали в 02:02, ликвидировали в 02:05. Огонь серьезно повредил машину. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие десять человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.