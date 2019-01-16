В Курске продлили два автобусных маршрута

16 Янв. 17:51 2019-01-16T17:51:27+03:00

Маршрутки будут ходить до дома № 38 по ул. 1-я Агрегатная Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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С 21 января 2019 года маршрут движения микроавтобусов маршрутов № 202 «Ул. Малышева (к/т «Ассоль») – магазин «Полет» и № 275 «Проспект Плевицкой – проспект Клыкова – улица Бойцов 9-й дивизии – улица Ленина – магазин «Полет» будет продлен от остановочного пункта «Магазин «Полет» до дома № 38 по ул. 1-я Агрегатная.

Постановление о продлении маршрутов подписано в Администрации города Курска.