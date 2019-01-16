В центре Курска установили снегоплавильную машину

СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-16T16:59:20+03:00

Оборудование привезли в Курск для тестирования

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16 января в самом центре Курска, прямо на Красной площади установили снегоплавильный агрегат. Оборудование привезли в Курск для тестирования из Москвы. Запуск машины запланирован на 17 января.

Снегоплавильная установка предназначена для плавления снега и слива полученной воды в канализацию. Применяется там, где вывоз снега затруднен по тем или иным причинам.

В администрации Курской области сообщили, что снегоплавильную машину предоставило московское предприятиее ООО «Современный дорожный комплекс». Аналогичные агрегаты успешно работают в столичном регионе.

Специалист московской фирмы продемонстрирует курянам технические возможности снегоплавильной машины, а также поможет рассчитать экономический эффект от её работы на курских улицах.

Снегоплавильни используются с 19 века. В наши дни такие установки значительно упрощают работу коммунальным службам зимой.