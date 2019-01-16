Курские власти несколько лет не могли поставить новые дорожные знаки возле школы

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-16T14:49:14+03:00

Несколько лет дети и взрослые пересекали дорогу с риском для жизни Фото: Светлана ВОЛКОВА

"КП" писала о проблеме пешеходного на КЗТЗ еще несколько лет назад

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О проблеме пешеходного перехода возле школы 49 Курска "КП" писала еще несколько лет назад. И только в начале этого года вопрос установки нового дорожного знака в этом месте был решен.

Около школы были установлены дорожные знаки старого образца, изображение на них давно стерлось. Оборудование проезжей части и пришкольных переходов не соответствовало требованиям национальных стандартов безопасности и ГОСТам 52289-2004 и Р50597-93. Было нарушено большинство из 24 критериев оценки! Между тем этим переходом пользуется сотни школьников не только из 49-й школы, но и из лицея 21, также вблизи находятся несколько детсадов и кинотеатр "Ассоль".

Теперь около школы № 49 появилось более десятка новых знаков, среди которых: «Дети», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», знаки ограничения скорости движения транспорта.

Кроме того, запланирована замена дорожных знаков и около школы №17 в Курске. По информации департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства областного центра, эта работа завершится уже в первом квартале 2019 года.

Напомним, что председатель комитета ЖКХ Курска недавно был оштрафован на 20 тысяч рублей за бездействие – не были устранены недостатки в содержании дорог и не обеспечено безопасное движение.