2019-01-16T14:39:28+03:00
Происшествия

Курский пенсионер выстрелил в полицейского

ЧП произошло в Тимском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Полицейский едва не пострадал в результате выстрелаПолицейский едва не пострадал в результате выстрелаФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК завел уголовное дело против 62-летнего жителя Тимского района. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По версии следствия 14 января примерно в 14 часов 30 минут старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Тимскому району был при исполнении, занимался раскрытием преступления, связанном с незаконным оборотом оружия. При этом он находился в одном из домов в хуторе Разлив Тимского района.

В это время подозреваемый пенсионер прицельно выстрелил из револьвера, изготовленного самодельным способом. Однако в полицейского он по счастливой случайности не попал. После этого пенисонера задержали полицейские, рассказали в СК.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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