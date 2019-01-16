Курский пенсионер выстрелил в полицейского

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-16T14:39:28+03:00

Изменить размер текста: A A

СК завел уголовное дело против 62-летнего жителя Тимского района. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По версии следствия 14 января примерно в 14 часов 30 минут старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Тимскому району был при исполнении, занимался раскрытием преступления, связанном с незаконным оборотом оружия. При этом он находился в одном из домов в хуторе Разлив Тимского района.

В это время подозреваемый пенсионер прицельно выстрелил из револьвера, изготовленного самодельным способом. Однако в полицейского он по счастливой случайности не попал. После этого пенисонера задержали полицейские, рассказали в СК.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.