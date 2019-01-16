2019-01-16T14:02:45+03:00
Происшествия

В Курске электрик украл из салона связи шесть смартфонов

Общая сумма похищенного составила 200 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас все телефоны изъяты и приобщены к делуСейчас все телефоны изъяты и приобщены к делуФото: Из архива "КП"
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В одном из салонов связи Курска пропали шесть смартфонов последних моделей на сумму более 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции, приехав на место преступления, обнаружили, что в магазине не работает система видеонаблюдения, так как кто-то перерезал провода.

В ходе расследования выяснилось, что в день преступления в помещении работал электрик. На него и пало подозрение. Однако мужчина уверенно отрицал свою вину. Сотрудники угрозыска провели оперативную комбинацию, в результате которой сожительница подозреваемого невольно выдала часть похищенного имущества.

Остальные телефоны подозреваемый успел продать по бросовым ценам, а вырученные деньги - потратить. После предъявления доказательств мужчина признался, что занимаясь электрическими сетями, заметил в подсобке открытый сейф. Под видом проведения ремонтных работ он вывел из строя систему видеонаблюдения и забрал смартфоны.

Сейчас все телефоны изъяты и приобщены к делу. За хищение, согласно санкции статьи 158 УК РФ подозреваемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в УМВД по Курской области.

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