Роман Старовойт примет курян

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-16T12:02:54+03:00

Прием состоится в Доме Советов Фото: Из архива "КП"

Личный прием состоится 18 января в приемной Президента России в Курской области

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18 января с 10.00 в приемной Президента России в Курской области Роман Старовойт проведет прием граждан. Личный прием граждан осуществляется на основании предварительной записи по результатам рассмотрения письменных обращений.

Приемная Президента Российской Федерации в Курской области работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: понедельник, среда, пятница с 10-00 до 13-00, вторник, четверг с 15-00 до 18-00. Телефон: (4712) 55-68-99 и (4712) 55-68-97.