Роман Старовойт примет курян
Личный прием состоится 18 января в приемной Президента России в Курской области
Прием состоится в Доме СоветовФото: Из архива "КП"
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18 января с 10.00 в приемной Президента России в Курской области Роман Старовойт проведет прием граждан. Личный прием граждан осуществляется на основании предварительной записи по результатам рассмотрения письменных обращений.
Приемная Президента Российской Федерации в Курской области работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: понедельник, среда, пятница с 10-00 до 13-00, вторник, четверг с 15-00 до 18-00. Телефон: (4712) 55-68-99 и (4712) 55-68-97.