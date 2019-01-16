Под Курском прикрыли убойный цех

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-16T11:44:48+03:00

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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели проверку убойного цеха, принадлежащего ООО «Рассвет» в Горшеченском районе, и выявили серьезные нарушения ветеринарно-санитарных правил, сообщили в УФССП по Курской области.

Судебный пристав-исполнитель на основании решения суда приостановил деятельность по эксплуатации здания на 90 суток. Акт об административном приостановлении деятельности был составлен в присутствии руководителя компании и понятых. Также хозяина цеха предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ — «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

До окончания срока приостановления деятельности пристав будет выезжать на объект с проверкой исполнения судебного решения. В случае неисполнения данного обязательства руководитель организации будет привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».