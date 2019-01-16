В Курском районе столкнулись две фуры
ДТП произошло в Мокве
Ранения получил 47-летний водитель «Мана»Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
15 января 34-летний водитель большегруза «Даймлер» тащил на буксире автомобиль «Ман» в районе деревни 1-я Моква в Курском районе. При выезде на автодорогу М-2 «Крым» произошел разлом жесткой сцепки, в результате чего буксируемая фура столкнулась с большегрузом «Ман», который ехал во встречном направлении.
На место ДТП приехали спасатели ПСЧ № 20 города Курска, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП ранения получил 47-летний водитель «Мана». Его доставили в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.