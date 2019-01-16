В Курскую область ввезли голландских индюшат
10,5 тысяч цыплят поселились на индюшиной ферме в Мантуровском районе
Всю птицу признали здоровойФото: Из архива "КП"
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11 января партию племенных суточных индюшат в количестве 10,5 тысяч голов, импортированных из Нидерландов, привезли в ОАО «Ястребовское» в Мантуровском районе, сообщает региональный Россельхознадзор.
Выгрузка проводилась под контролем ветеринаров. Индюшат признали здоровыми, признаков инфекционных заболеваний не выявили. Все птицу передали на карантин.
Карантинирование индюшат в хозяйстве-получателе – это дополнительная гарантия от заноса заразных заболеваний птицы из иностранных государств.