2019-01-16T10:49:18+03:00
Экономика

В Курскую область ввезли голландских индюшат

10,5 тысяч цыплят поселились на индюшиной ферме в Мантуровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Всю птицу признали здоровойВсю птицу признали здоровойФото: Из архива "КП"
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11 января партию племенных суточных индюшат в количестве 10,5 тысяч голов, импортированных из Нидерландов, привезли в ОАО «Ястребовское» в Мантуровском районе, сообщает региональный Россельхознадзор.

Выгрузка проводилась под контролем ветеринаров. Индюшат признали здоровыми, признаков инфекционных заболеваний не выявили. Все птицу передали на карантин.

Карантинирование индюшат в хозяйстве-получателе – это дополнительная гарантия от заноса заразных заболеваний птицы из иностранных государств.

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