2019-01-16T10:17:16+03:00
Происшествия

Под Курском ввели карантин по бешенству

Причиной стала больная лиса, забежавшая на частное подворье
Яна ШЕЛЕСТ
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Единственной мерой предупреждения заболевания является прививка антирабической вакциныЕдинственной мерой предупреждения заболевания является прививка антирабической вакциныФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 27 декабря 2018 года по 27 февраля 2019 года на территории села Быки и села Чапли Курчатовского района Курской области наложен карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Причиной наложения карантина стала больная лиса, забежавшая на частное подворье. На время действия карантина здесь запрещается торговля домашними животными, сообщает региональный Россельхознадзор.

Бешенство – острое инфекционное заболевание, которое опасно не только для животных, но и человека. Единственной мерой предупреждения заболевания является прививка антирабической вакцины.

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