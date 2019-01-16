2019-01-16T09:45:33+03:00
Спорт

Курский ФК «Авангард» из-за долгов закрывать не будет

19 января команда должна уехать на сборы в Турцию
Яна ШЕЛЕСТ
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В ближайшее время будет проведет аудит финансового состояния клубаВ ближайшее время будет проведет аудит финансового состояния клубаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По сообщению врио губернатора Курской области Романа Старовойта ТАСС, вопрос о закрытии клуба никогда не ставился и сейчас не стоит. В конце прошлого года был найден инвестор, который оплатил участие команды в январско-февральских сборах.

В ближайшее время футболисты курского «Авангарда» должны провести два сбора. С 19 января по 2 февраля спортсмены будут находиться в турецком Белеке, где проведут три контрольных игры. Второй сбор команда проведет в Пафосе на Кипре с 6 по 21 февраля, где впервые в своей истории примет участие в Кубке ФНЛ.

По словам врио главы региона, уже привлекли специализированную организацию, которая проведет аудит финансово-экономического состояния клуба, после чего будет подготовлена отчетность и сделаны выводы о сложившейся задолженности ФК.

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