Под Курском сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-16T08:45:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В 22:10 15 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит дом на хуторе Дроняевский Курчатовского района.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП в 22:26. Потушить пожар удалось в 22:37. Пострадавших нет.

В результате пожара в жилом кирпичном доме размером 10 на 12 квадратов на момент прибытия пожарных частично обрушилась шиферная кровля по деревянной обрешетке, на площади 60 квадратов, повреждена внутренняя отделка двух комнат и коридора.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.