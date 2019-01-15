Евгения Ламонова возглавила комитет по физкультуре и спорту Курской области

СЕГОДНЯ 16:41 2019-01-15T16:41:23+03:00

К своим новым обязанностям Евгения Ламонова приступила с 15 января

К своим новым обязанностям она приступила с 15 января

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В курском областном комитете по физической культуре – новый руководитель. С 15 января на должность председателя комитета назначена Евгения Ламонова, сообщили в региональной администрации.

Евгении Ламоновой 35 лет. Она заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2008 года, чемпионка мира 2011 года, чемпионка Европы 2007 года. Ранее руководила областной спортивной школой олимпийского резерва по фехтованию.

Бывший руководитель комитета по физкультуре и спорту Курской области Валерий Кобзев был освобожден от занимаемой должности с 11 января.