В Курске выступит Розенбаум

СЕГОДНЯ 16:15 2019-01-15T16:15:47+03:00

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Сильный баритон, мужественная внешность, неизменная гитара в руках – этому артисту не нужно больше ничего, чтобы собирать полные залы в любом городе России и даже других стран. Заслуженный и по-настоящему народный артист России Александр Розенбаум вскоре выступит со своими не стареющими и всеми любимыми песнями перед курянами.

Александр Розенбаум – из плеяды тех редких артистов, которые умеют держать внимание публики в течение всего выступления. На одном дыхании зрители слушают его живые песни в течение двух часов и требуют снова на бис! Голос его завораживает мелодичностью и в то же время пронизывает жизненной энергией. Его песни заставляют задуматься о вечном, они напоминают о быстротечности времени. Александр Розенбаум поет песни, которые пробуждают в людских душах любовь и доброту, поэтому на его концерты хочется ходить снова и снова... Каждый из почитателей творчества Александра Яковлевича находит в его репертуаре свои песни, но есть среди них и те, которые, бесспорно, стали народными. Уже скоро – старые добрые и отличные новые песни в исполнении артиста только для вас.

12 февраля 19:00, МегаГринн

Билеты — kursk.kassir.ru/koncert/aleksandr-rozenbaum