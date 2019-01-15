Курянка украла с витрины фотоаппарат

СЕГОДНЯ 15:51 2019-01-15T15:51:19+03:00

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Сотрудники Северного отдела полиции установили подозреваемую в похищении фотоаппарата с витрины одного из магазинов электроники областного центра. 35-летняя женщина под видом покупателя смогла избавиться от защиты товара и спешно покинула магазин, обойдя внимание продавцов.

Определить внешность злоумышленницы удалось благодаря камерам наблюдения, установленным в магазине, а также по всеу пути ее дальнейшего движения. Женщину удалось проследить до места работы. Похищенный аппарат она намеревалась продать. Но сделать это она не смогла - технику изъяли в технически исправном состоянии и вскоре она будет возвращена владельцам магазина.